CD Projekt topnieje w oczach. Co się dzieje?

„CD Projekt szacuje, że wartość należności licencyjnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry „Cyberpunk 2077” we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów jej marketingu i promocji, zarówno dotychczasowych, jak i planowanych do końca 2020 r.” - podała spółka w komunikacie dziś rano. Wczoraj pojawiła się informacja, że w przedsprzedaży złożono zapisy na ponad 8 mln zamówień – to poziom przekraczający oczekiwania zarządu i rynku.