Spadkowy debiut Live Motion Games

Spółka pozyskała z emisji 4 mln zł. Środki przeznaczy na dalszy rozwój biznesu, w tym przede wszystkim na produkcję i marketing nowych tytułów. Live Motion Games to spółka z grupy giełdowego PlayWaya. Zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Obecnie pracuje nad kilkunastoma grami - między innymi nad „Chernobyl Liquidators", "Bakery Simulator", "Builder Simulator", "Fat Ex Courier Simulator" czy "Builders of China". Demo dwóch pierwszych gier aktualnie jest prezentowane podczas trwającego do 22 czerwca Festiwalu Steam Next. Live Motion Games informuje, że aktualnie wishlisty do projektów studia wynoszą ponad 445 tys. zapisów.