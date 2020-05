11 bit studios miało 14,51 mln zł zysku netto, 19,59 mln zł EBITDA w I kw.

"11 bit studios S.A. w I kwartale 2020 roku udało się pokonać jeszcze jedną, dziewięciocyfrową poprzeczkę. Skumulowane przychody ze sprzedaży 'Frostpunka' i płatnych dodatków do gry liczone od premiery gry (w kwietniu 2018 roku) do końca marca 2020 roku wyniosły ponad 100 mln zł i przebiły skumulowane przychody ze sprzedaży gry 'This War of Mine', która zadebiutowała w listopadzie 2014 roku" - czytamy w liście.