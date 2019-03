Asseco BS: Będzie dywidenda

Asseco BS działa w segmencie systemów ERP, czyli wspomagających zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie. Popyt na te narzędzia rośnie, ale tempo wzrostu Asseco BS jest wyższe niż dynamika rynku. Trzeba jednak pamiętać, że w drugiej połowie 2017 r. Asseco BS przejęło spółkę Macrologic i konsolidowało jej wyniki za cały 2018 r., co podbiło grupie przychody. W zeszłym roku wyniosły one 254,7 mln zł, a zysk netto 62,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio niespełna 213 mln zł i 50 mln zł. Spółka zasygnalizowała w czwartek, że może utrzymać w przyszłości 7–8 proc. organiczny wzrost wyników.