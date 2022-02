Pierwsze półrocze w branży gier jest bogate w premiery

Techland jest drugim co do wielkości studiem nad Wisłą. Pierwszy jest CD Projekt, którego flagowymi markami są „Wiedźmin" i „Cyberpunk". I to właśnie z tymi tytułami związane są premiery zaplanowane na to półrocze. Początkowo CD Projekt zapowiadał wydanie „Cyberpunka" na konsole nowej generacji jeszcze w 2021 r., podobnie jak gry „Wiedźmin: Dziki Gon". Zdecydował się jednak na przełożenie obu premier. „Cyberpunk" ma trafić na rynek w I kwartale 2022 r., a „Wiedźmin" w drugim. Zdaniem analityków to, jak wypadną te premiery, może mieć duże znaczenie dla wyceny spółki i jej postrzegania przez rynek. Jak podkreśla Maciej Kietliński, ekspert Noble Securities, to CD Projekt i „Cyberpunk 2077" w głównej mierze napędziły hossę w branży gier na GPW. Jego zdaniem w 2022 r. istnieje szansa na powrót dobrych nastrojów w sektorze, jednak raczej w przypadku konkretnych spółek pokazujących powtarzalne, dobre wyniki lub posiadających potwierdzone, dobrze zapowiadające się premiery w roku 2023.