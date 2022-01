Thorium Space planuje wejście na GPW

Spółka podkreśla, że najważniejsze wydarzenia minionego roku to dofinansowanie do projektu "Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowym / Polish 5G mmWave Micro Cell" oraz dofinansowanie do projektu "SUBCOM - Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych". Łączna wartość projektów to ponad 60 mln zł, a wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła 48 mln zł. Łącznie Thorium Space pozyskało i podpisało już umowy na wsparcie grantowe w wysokości 75 mln zł. Pod koniec roku wrocławska spółka przeprowadziła również prywatną rundę finansowania.