Inwestorzy rzucili się na akcje PCF

Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych. Będzie to 4 125 024 sztuk, w tym 2 062 512 stanowią walory nowej emisji oraz tyle samo akcje sprzedane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Do inwestorów indywidualnych trafi 618 750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42 297, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 401 465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.

- Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Pozytywny odbiór naszych dotychczasowych sukcesów biznesowych oraz dalszych planów rozwoju zaowocował zgłoszeniem przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych popytu znacznie przewyższającego dostępność oferowanych akcji, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. W efekcie cena emisyjna dla inwestorów profesjonalnych została ustalona powyżej pierwotnie założonej ceny maksymalnej, co zdarza się po raz trzeci w historii naszego rynku kapitałowego, a mimo to przewidujemy bardzo istotną redukcję w tej transzy – komentuje Sebastian Wojciechowski, prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group.