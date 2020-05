Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, złoto

Dzisiaj swoje dane na temat zapasów przedstawi amerykański Departament Energii, który ma dostęp do większej ilości danych niż API, więc jego publikacje uznawane są za lepsze odzwierciedlenie sytuacji na rynku. Jeśli potwierdzi on spadek zapasów, to będzie to kolejny czynnik sprzyjający wzrostom cen ropy naftowej. Warto jednak mieć na uwadze, że chociaż nastroje na rynku ropy naftowej się poprawiły, to wielu inwestorów nadal wykazuje dużą ostrożność ze względu na niepewność dotyczącą pandemii.