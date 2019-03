Komentarz surowcowy DM BOŚ - platyna, pszenica

Chociaż tendencje pokazane w raporcie WPIC mogą wydawać się niepokojące, to przyszłość tego rynku wcale nie prezentuje się w czarnych barwach – przynajmniej w długoterminowej perspektywie. W 2019 roku globalny popyt na platynę ma wzrosnąć o 5%, co będzie pierwszą zwyżką od 2015 roku. Co prawda konsumpcja w sektorze motoryzacyjnym nadal ma spadać, ale już wolniej niż we wcześniejszych latach.