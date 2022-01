Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Pomijając kwestie polityczne, zwyżkom notowań ropy naftowej sprzyja także fakt, że OPEC+ i tak ma trudności ze zwiększaniem wydobycia ropy. Według najnowszych danych, dopasowanie produkcji ropy w krajach rozszerzonego kartelu do ustalonych w porozumieniu naftowym limitów w grudniu wzrosło do 122% - co oznacza, że państwa te i tak produkują mniej ropy naftowej niż oficjalnie mogą. W dużym stopniu przyczyną tego stanu są problemy z infrastrukturą w niektórych krajach afrykańskich, należących do OPEC+ (np. w Nigerii).