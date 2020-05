Klienci hut wznawiają produkcję, ale ten rok i tak będzie trudny

– Pozostała część tego roku będzie dla nas wyzwaniem – stwierdził Lakshmi Mittal, prezes ArcelorMittal, po ogłoszeniu wyników finansowych stalowego koncernu za I kwartał 2020 r. Oczekuje jednocześnie, że w ciągu tego miesiąca kolejne kraje będą ogłaszać szczegóły swoich strategii odmrażania gospodarek, które mocno wyhamowały w efekcie walki z pandemią koronawirusa. – Wydaje się, że będzie to raczej stopniowe łagodzenie, a nie natychmiastowe zniesienie wszelkich ograniczeń i że sektory budowlane i wytwórcze będą jednymi z pierwszych, które będą mogły na nowo rozpocząć funkcjonowanie. Faktycznie obserwujemy pewne sygnały, że nasi klienci wznawiają produkcję – zaznaczył Mittal. Koncern już wcześniej zdecydował się na czasowe ograniczenie produkcji na wszystkich rynkach, w celu dostosowania się do zaistniałych zmian, a przede wszystkim do spadku zapotrzebowania na stal. Spółka szacuje, że pozwoli jej to zmniejszyć koszty stałe w II kwartale o 25–30 proc. W I kwartale ArcelorMittal zanotował 1,1 mld dol. straty netto. Po skorygowaniu wyniku o zdarzenia jednorazowe strata sięgnęła 0,6 mld dol.