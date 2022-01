Podwyżki i bonusy w KGHM

Lubiński koncern otrzyma za to od rządu ulgę w postaci tymczasowego zmniejszenia obciążenia z tytułu podatku od wydobycia rud miedzi i srebra. Zgodnie z autopoprawką ustawy, od 1 stycznia do 30 listopada br. zastosowane będą zredukowane parametry w skomplikowanej formule wyliczania podatku. W efekcie, przyjmując obecne notowania surowców, wpływy do budżetu skurczą się o około 730 mln zł. Jak zaznaczył rząd, mimo obniżki dochody zapisane w budżecie z tytułu podatku powinny zostać osiągnięte.