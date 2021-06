Deloitte Audyt - rozwój lokalny, myślenie globalne

Eksperci są zgodni co do tego, że sukces zachodzącego obecnie procesu zmian zależy od przygotowania i zaangażowania ludzi. Wymaga to między innymi nowego modelu pracy - zdalnej, czy hybrydowej, a także wyciągnięcia lekcji z tego, czego nauczyła nas pandemia. W związku ze zmianami regulacyjnymi potrzebne są również nowe szkolenia zawodowe w obszarach wykraczających poza tradycyjne umiejętności audytorów. Praktycy zajmujący się audytem będą musieli uwzględnić w swoich kompetencjach zupełnie nowy zestaw umiejętności i metod pracy, takich jak np. uwzględnienie ryzyka cyberprzestępczości, umiejętność używania i interpretacji wyników analizy big data czy planowanie i właściwe ocenianie ryzyk w obszarach IT.