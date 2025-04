Już cztery firmy audytorskie mają ponad miliard złotych przychodów

Ile waży audyt?

Krajobraz rynku jest mocno zróżnicowany pod kątem „wagi” samego audytu w całkowitych przychodach firm. Jak już wspomniano, średnio stanowi on około jednej piątej całego rynku. W trzech firmach z wielkiej czwórki też oscyluje w okolicach tego poziomu. Mowa o PwC (22,4 proc.), EY (19,5 proc.) oraz KPMG (23,5 proc.). Natomiast w Deloitte jest o połowę niższy. Według danych za 2024 r. wynosi niespełna 11 proc.

Co z innymi podmiotami? W BDO audyt odpowiada za ponad połowę całkowitych przychodów (52,2 proc.). Udział tego segmentu jest o kilka punktów procentowych wyższy niż w 2023 r. W zeszłym roku przychody BDO z audytu mocno też urosły: o ponad 14 proc., do 68,7 mln zł.

Bardzo dobry rok ma za sobą też PKF Consult, którego łączne przychody urosły o 31,2 proc., do 80,7 mln zł, a z samego audytu o 34,3 proc., do niemal 42 mln zł, co stanowiło 52 proc. łącznych przychodów. Jeszcze większy, bo aż 72-proc. jest udział audytu w przychodach UHY ECA. Ona również może pochwalić się wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu.

Wielka czwórka na rynku

Łączne przychody wielkiej czwórki w 2024 r. urosły o 343 mln, do niemal 6 mld zł. Względem 2023 r. to wzrost o nieco ponad 6 proc. Czyli taki sam jak dynamika całego rynku.

Zeszłoroczny wzrost wielkiej czwórki był jednak niższy niż w latach poprzednich. W ujęciu nominalnym jej łączne przychody zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r. urosły o 0,8 mld zł. Udział tej grupy w całym rynku audytu od dwóch lat oscyluje z kolei w okolicach 80–81 proc.

Jeśli spojrzymy na segment stricte audytowy, to tam wielka czwórka w 2023 r. miała przychody rzędu 1,03 mld zł, co dawało jej prawie 70 proc. tego rynku. W 2024 r. przychody poszły w górę o 9,8 proc., do 1,13 mld zł. Owszem, urosły, ale o prawie 5 pkt proc. wolniej niż rynek. W efekcie udział wielkiej czwórki w samym audycie spadł o 3 pkt proc., do niespełna 67 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że dominacja czterech największych firm audytorsko-doradczych na polskim rynku jest niezaprzeczalna.