Ich właściciele często łączą funkcje zarządcze z operacyjnymi, co jest zadaniem, któremu sprostać mogą tylko osoby o bardzo praktycznym podejściu do biznesu. Nie dziwi zatem to, że oczekują audytu, który nie będzie tylko formalnością, lecz realnym wsparciem w zarządzaniu i rozwoju. Właśnie dlatego elastyczność, sprawność, terminowość i stała komunikacja to fundamenty skutecznego audytu dla tej grupy firm.

Średnia firma to nie korporacja – co to oznacza w praktyce?

Wraz ze wzrostem skali działalności średnie firmy muszą porzucać proste schematy zarządzania i uproszczoną rachunkowość na rzecz bardziej świadomego, profesjonalnego podejścia. Dotyczy to także audytu, który powinien wykraczać poza formalną ocenę sprawozdania i dostarczać informacji realnie wspierających decyzje zarządu.

– Firmy, które się rozwijają, z czasem osiągają skalę działalności, która wymaga zmiany podejścia do rachunkowości – wyjaśnia Lidia Skudławska, partner zarządzająca Moore Polska. – To, co sprawdzało się na etapie dynamicznego wzrostu, może nie być wystarczające dla firmy średniej wielkości. Uproszczenia stosowane wcześniej, zarówno w prowadzeniu ksiąg, jak i w polityce rachunkowości, nie tylko przestają być dopuszczalne, ale również zniekształcają obraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Na ich podstawie nie sposób podejmować trafnych decyzji ani skutecznie zarządzać firmą. Dobrze przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez audytora, który posiada doświadczenie w pracy z firmami tej wielkości, daje znacznie więcej niż tylko opinię o jego rzetelności, ale pozwala właścicielom oraz zarządom zrozumieć wagę dostosowania polityki rachunkowości i zasad ewidencji do rzeczywistej skali działalności oraz ich wpływ na jakość zarządzania. Taki audyt daje również wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji przez inwestorów.

W wielu średnich firmach rachunkowość ogranicza się do wymogów podatkowych, co może prowadzić do błędów w ocenie rzeczywistej sytuacji finansowej. Brak świadomie prowadzonej polityki bilansowej oznacza, że sprawozdania nie oddają pełnego obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym nie wspierają właściwego zarządzania.

– Często mniejsze firmy skupiają się wyłącznie na rachunkowości podatkowej i nie prowadzą aktywnej polityki rachunkowości bilansowej, a to istotny błąd – zauważa Piotr Witek, partner zarządzający Moore Polska. – Po pierwsze należy zatem przedyskutować politykę i wybrać właściwe dla firmy opcje prezentacji i wyceny, a po drugie: wdrożyć ją i monitorować pod kątem zmian w biznesie. Rola audytora może tutaj być nieoceniona i ważna. My zatrzymujemy się nad tym i wskazujemy, jaka polityka jest najbardziej dopasowana do etapu rozwoju firmy, dzięki czemu przeprowadzany przez nas audyt jest kompletny i przynosi realne wsparcie dla rozwoju biznesu.

Bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem to konieczność

Wielu naszych klientów spośród średnich przedsiębiorstw, którzy trafiają do nas po decyzji o zmianie firmy audytorskiej, wskazywało jako jeden z głównych problemów z poprzednią firmą utrudniony kontakt z biegłym rewidentem, ponieważ większość pracy wykonują mniej doświadczeni członkowie zespołu audytorskiego. Wskazywano również rotację zespołów, przez co przedsiębiorcy co roku muszą współpracować z nowymi osobami, które nie znają specyfiki ich działalności. W naszej firmie zapewniamy stały kontakt z kluczowym biegłym rewidentem.

– Współpraca z klientem to nie jednorazowy projekt, ale proces oparty na zaufaniu i ciągłej komunikacji – mówi Krzysztof Oczko, dyrektor zarządzający działem audytu, partner w Moore Polska. – Mając na uwadze kontrolę kwestii „zażyłości” i pełnej „obiektywności”, ciągłość zespołu audytorskiego oraz bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem to fundamenty skutecznego audytu. Dzięki temu nie tylko lepiej rozumiemy specyfikę działania danej firmy, nie tylko możemy szybciej reagować wobec zmieniających się okoliczności, ale także oferować realne wsparcie doradcze, wskazując słabości i promując dobre praktyki. Tylko przy dobrej komunikacji możliwe jest wyjście poza schemat formalnej kontroli, umożliwiając właścicielom dostrzec, gdzie naprawdę tkwią szanse i zagrożenia. W jednej z firm wskazaliśmy na błędną prezentację kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych, co pozwoliło zarządowi dostrzec prawdziwą rentowność produktów, których rozwój był blokowany przez dyrektorów obawiających się zbyt wysokich ich kosztów jednostkowych. Sprzedaż okazała się sukcesem, którego skala pomogła firmie przejść na nowy etap rozwoju.

Technologia i szersze spojrzenie

Nowoczesne narzędzia pozwalają nie tylko skrócić czas trwania audytu, lecz także precyzyjniej identyfikować ryzyka, dlatego ich wykorzystanie jest tak szczególnie istotne dla średnich przedsiębiorstw. Warto zatem wykorzystywać rozwiązania, które minimalizują obciążenie organizacyjne po stronie klienta, a jednocześnie umożliwiają spojrzenie dalej niż tylko w dane finansowe.

Podczas jednego z audytów, które przeprowadził zespół Moore Polska, ujawniliśmy istotne braki w obszarze cyberbezpieczeństwa w średniej firmie produkcyjnej – niedostateczne zabezpieczenia systemów, brak procedur i nieświadomość zagrożeń mogły doprowadzić do poważnych strat. Dzięki szybkim rekomendacjom udało się je wyeliminować, zanim przekształciły się w kryzys – wdrożono odpowiednie narzędzia i przeszkolono pracowników.

To pokazuje, że audyt – prowadzony z odpowiednią wnikliwością – może nie tylko ocenić finanse, ale także zapobiec zagrożeniom, zanim przekształcą się w kosztowne problemy.

Audyt szyty na miarę to inwestycja w przyszłość

Średnie firmy potrzebują audytora, który nie tylko kontroluje, ale także rozumie realia biznesowe, wskaże zagrożenia i ryzyka, które zarząd może wykorzystać przy podejmowaniu decyzji i optymalizacji biznesu.

W Moore Polska dokładamy starań, aby łączyć sprawność działania, terminowość, stabilność zespołu i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Dzięki temu nasi klienci, co sami podkreślają, mogą liczyć na audyt, który nie jest tylko formalnością, lecz realnym wsparciem dla ich biznesu. Ostatecznie przecież właściwie przeprowadzony audyt nie jest kosztem – to inwestycja, która pomaga firmie rosnąć i zabezpiecza jej przyszłość.