Raportowanie niefinansowe. Gdzie jesteśmy?

Pewności, w którym kierunku pójdą decydenci, nie ma. Z jednej strony ograniczenie raportowania jest logiczne. Z drugiej jednak, zakres ograniczenia może doprowadzić do tego, że obowiązek raportowania będzie obejmował jedynie nieliczne grona spółek.

– To zatraci charakter powszechny raportowania i oddziaływania w ten sposób na przedsiębiorstwa. Praca dla hobbystów, jak to nazywam. Jestem zwolennikiem powszechnej formy raportowania, może w sposób ograniczony dla średnich i mniejszych firm, ale jednak – mówi Jan Letkiewicz, partner zarządzający z Grant Thornton. W jego odczuciu obowiązek raportowania miał na celu uświadomienie wszystkim, co się dzieje. Bez świadomości problemu nie da się nad nim pracować.

– Teraz mam wrażenie, że po prostu zasłoniliśmy sobie oczy i nie widzimy problemu. Więc nie działamy. A co do skutków zaniechania możemy być pewni. Niestety – mówi.

Kierunek się nie zmienia

ESG to trend długofalowy, napędzany nie tylko przez regulacje, ale i oczekiwania szerokiego grona interesariuszy.

– Celem zmian wprowadzanych pakietem Omnibus jest ułatwienie wdrożenia nowych wymogów, a nie rezygnacja z nich. Dla spółek oznacza to chwilę oddechu w kwestiach terminów czy zakresu raportu, a nie porzucenie kierunku, w który i tak zmierzają europejskie regulacje. Warto patrzeć na to pragmatycznie. Kto wcześniej zbuduje kompetencje i systemy do raportowania ESG, ten zyska przewagę konkurencyjną, gdy pełne wymogi wejdą w życie – podkreśla Agnieszka Ostaszewska, partnerka PwC Polska zarządzająca działem audytu.

Potwierdza, że już teraz wielu inwestorów, banki czy kontrahenci, oczekuje od partnerów biznesowych informacji o ich działaniach proekologicznych i społecznych. Innymi słowy: raportowanie ESG prędzej czy później stanie się standardem, a chwilowe zamieszanie co najwyżej daje czas na lepsze przygotowanie się, a nie jest pretekstem do wstrzymania inicjatyw.