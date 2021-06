Głęboka reorganizacja Pozbudu

Zarząd Pozbudu chce co roku rekomendować walnemu zgromadzaniu przeznaczanie do 66 proc. zysku netto spółki matki do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Ile konkretnie będzie proponował, uzależnione jest jednak od kilku czynników. Po pierwsze, relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec danego roku, którego ma dotyczyć podział zysku, będzie wynosiła mniej niż cztery. Po drugie, stosunek kapitałów własnych do aktywów firmy, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie spadnie poniżej 50 proc. Ponadto, w odniesieniu do całej grupy pod uwagę mają być brane: sytuacja finansowa i płynnościowa, zobowiązania oraz ocena perspektyw i planów inwestycyjnych. Co istotne, Pozbud może wypłacać dywidendę w formie zaliczki i następnie w ostatecznej wysokości po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzanie.