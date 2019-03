Alumetal z wyższą dywidendą

Dobra sytuacja finansowa firmy sprawiła (wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2018 r. był na poziomie 0,9), że zarząd rekomendował wypłatę wyższej dywidendy niż przed rokiem. – Niskie zadłużenie i solidne przepływy gotówkowe dają nam możliwość wypłaty dywidendy i finansowania dalszego rozwoju – wyjaśnia Marek Kacprowicz, prezes Alumetalu. Propozycja zakłada wypłatę 4,08 zł na akcję, co przy obecnym kursie rynkowym oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 9 proc.