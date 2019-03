Sanok: Kurs wsparty wynikami

W całym 2018 roku grupa zarobiła na czysto 64,1 mln zł, co oznacza spadek o ponad 20 proc. względem poprzedniego roku. Zysk operacyjny sięgnął 108,3 mln zł, o ponad 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody grupy zwiększyły się o 2 proc., osiągając poziom nieco ponad 1 mld zł. - Niższy wynik to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu kosztów surowców i materiałów używanych do produkcji (wzrosły ceny surowców na światowych rynkach). Wyższe były też inne koszty działalności, w tym wynagrodzenia, przede wszystkim w spółce dominującej (co jest skutkiem aktualnych trendów panujących na rynku pracy). W efekcie tego spółka generowała nieco niższe marże na sprzedanych produktach aniżeli rok wcześniej – wyjaśniła spółka w raporcie.