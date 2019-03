Toya więcej oferuje i eksportuje

Grzegorz Pinkosz, prezes spółki, uważa, że powinno to w jeszcze większym stopniu niż dotychczas przyczynić się do umocnienia pozycji rynkowej firmy. W szczególności stawia na rozwój eksportu do stałych partnerów z takich krajów jak: Rosja, Ukraina i Białoruś. Zarząd zamierza też intensyfikować działania zmierzające do rozwoju sprzedaży na pozostałych rynkach poprzez pozyskiwanie nowych klientów i ściślejszą współpracę z dotychczasowymi partnerami.