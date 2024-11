Zarząd Toya zapowiada dobre wyniki

Jednym z kluczowych zadań zarządu Toya w nadchodzących miesiącach jest dalszy rozwój sprzedaży internetowej (e-commerce), prowadzonej zarówno w Polsce, jak i poprzez firmy zależne w Rumunii i w Chinach. Wrocławska spółka widzi duży potencjał wzrostu w tym obszarze i planuje go w perspektywie co najmniej kilku kolejnych kwartałów. Kluczem do sukcesu mają być dobre relacje z odbiorcami.

Toya będzie poszukiwać nowych możliwości ekspansji