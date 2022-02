W portfelu na luty roi się od średniaków

Kurs Grupy Azoty wydostał się w styczniu 2021 r. z objęcia pięcioletniego trendu spadkowego, ale dopiero teraz wkracza we właściwą fazę przyspieszonego momentum rynku byka, co widać po rosnącej średniej kroczącej SMA-50. W trakcie pierwszej sesji lutego 2022 r. notowania przedsiębiorstwa (wzrost o 2,99 proc. przy 2,14 mln zł obrotów) wybiły się górą z klasycznego trójkąta, rysując świecę marubozu wzrostowego zamknięcia. Popyt nie zawahał się, łamiąc ograniczenia zaporowe 35,49 – 35,68 – 36,22 zł, więc kurs powinien wejść w najbliższych tygodniach w fazę zdecydowanego przesilenia popytu, co wynika także ze wzrostowego, przeszło rocznego, kanału Pitchforka. Jego górne ograniczenie wypada w okolicy 41,57 zł. Zauważmy jednak, że kurs ATT bardzo długo przebywał w bessie (2016–2020), stąd ww. kanał wstępującej hossy może zostać zmodyfikowany na bardziej dynamiczny. Przebicie przy wysokich wolumenach okolic celu 37,80–41,57 zł obligowałoby popyt do zerkania w kierunku 52,75–53 zł, co wynika z ekstrapolacji zachowania się kursu w średnim terminie i jest także wypadkową poszerzenia zmienności wg Fibonacciego, bazującej na trendzie wstępującej hossy na ATT. W tym przypadku do bardzo wysokiej rangi rośnie spotkanie kursu z oporami i DT w okolicy 38 zł. Złamanie tej negatywnej formacji powinno jednak mieć miejsce, gdyż walor ATT po raz trzeci w krótkim terminie zbliża się na rosnącym momentum, więc z punktu widzenia podaży bardziej umacniałbym okolice 49,70 – 52,75 – 53,00 zł.