Akcje nadal mają być najlepszym wyborem dla inwestorów

Pozostawiamy strukturę naszego portfela bez zmian. Wśród akcji cały czas stawiamy na małe i średnie spółki. Dyskonto, które oferują w relacji do blue chips, wciąż jest na tyle atrakcyjne, że dobre zachowanie sWIG80 względem np. WIG20 ma podstawy do kontynuacji. Dodatkowo widzimy pewne przesilenie, jeśli chodzi o saldo wpłat i wypłat do krajowych funduszy akcji. Trend odpływu środków działał wcześniej na niekorzyść „misiów". Ponadto zapowiedzi kolejnych obietnic socjalnych w tym roku wyborczym będą pozytywnie oddziaływać na kursy akcji firm konsumenckich. To wydatki będą lokomotywą wzrostu PKB, nieco spowalniającego w tym roku. Na rynku obligacji liczymy na lepszą passę papierów zmiennokuponowych niż tych o stałym dochodzie. Przemawia za tym wspomniany impuls fiskalny, który może nieco zmienić oczekiwania co do polityki pieniężnej RPP, zwłaszcza w przypadku kampanii wyborczej mocno opartej o elementy socjalne. PAAN