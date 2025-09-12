Drony, stopy, jawność cen. Rynek mieszkaniowy po sierpniu

Czy wobec ostatnich wydarzeń ściana wschodnia Polski stanie się mieszkaniową ziemią wyklętą? Jak prawdziwa wojna wpłynęła na ukraiński rynek mieszkaniowy? Jak wygląda polski rynek po sierpniu - czy obniżki stóp i wzrost popytu na kredyty przekładają się na większą sprzedaż mieszkań? Czy deweloperzy wyhamowali już z inwestycjami ze względu na rekordową w skali kraju ofertę? Gdzie relacja podaży do sprzedaży jest zachwiana najmocniej? Co z cenami i czy ustawa o ich jawności w internecie cokolwiek zmieni? O tym porozmawiamy z Katarzyną Kuniewicz, dyrektorką działu badań nieruchomości w Otodom w Parkiet TV o 12:00.

