W listopadzie niewielu uchroniło się przed spadkami

To nie koniec wysokiej zmienności na GPW

Fryderyk Krawczyk

zarządzający, VIG/C- -Quadrat TFI

Satysfakcjonujący wynik VIG/C-Quadrat Akcji (-1,5 proc.) inwestycyjny w listopadzie był osiągnięty dzięki właściwej ocenie sytuacji rynkowej. W naszej opinii znajdujemy się w dojrzałej fazie cyklu, gdzie należy zachowywać szczególną ostrożność. Dlatego, konstruując portfel, skupiliśmy się na spółkach defensywnych i tych, które były szczególnie „poturbowane" w poprzednich kwartałach, ale ich perspektywy biznesowe na 2022 r. nie uległy pogorszeniu. W rezultacie udało się zbudować dobry jakościowo portfel spółek, które zachowały się korzystnie w warunkach turbulencji rynkowych. W najbliższym okresie oczekujemy utrzymania się podwyższonej zmienności z uwagi na bliską pewności podwyżkę stóp procentowych w Polsce. Niewiadomą jest tylko skala podwyżek, a wyceny banków już dyskontują pozytywny scenariusz. Ponadto słabe zachowanie giełdowych debiutantów i spółek z NewConnect wskazuje na wzmożoną nerwowość wśród inwe­storów. PAAN

Wciąż jest sporo firm niedowartościowanych

Piotr Zagała

zarządzający, BNP Paribas TFI

W zarządzaniu BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (-3,1 proc.) stawiamy na dużą dywersyfikację, gdyż największe pozycje wyjątkowo stanowią 4 proc. aktywów netto. Zazwyczaj jest to 2 proc. Takie podejście wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest świadomość ewentualnych problemów z płynnością w czasach dekoniunktury wśród MiŚS. Drugą świadomość, że nie ma pewnych, gwarantowanych zysków. Zarządzając funduszem, opieramy się na założeniu, że mała spółka może stać się dużą, ale duża może stać się małą. Najlepszym przykładem zastosowania tego twierdzenia była nasza historia z akcjami Ten Square Games. Nie preferujemy żadnych branż, skupiamy się na selekcji spółek. Po ostatniej korekcie dość mocno zdecydowaliśmy jednak zwiększyć naszą alokację. Na rynku jest wciąż mnóstwo niedowartościowanych spółek. Są one znacznie tańsze niż europejscy rówieśnicy i znacznie tańsze niż spółki oferowane obecnie w ramach IPO. Po prostu czekają na to, by być bardziej docenione przez inwestorów. PAAN

Zaczynamy przyglądać się cyklicznym spółkom

Piotr Miliński

zarządzający, Quercus TFI

Quercus Global Growth (2,8 proc.) koncentruje się na kilku wiodących pomysłach inwestycyjnych – od benchmarku odchylamy się tylko w tych branżach, do których mamy największe przekonanie. Fundusz nie jest przywiązany do jednej konkretnej części rynku. W zależności od momentu cyklu gospodarczego możemy szukać przeważenia np. w sektorach surowcowym, technologicznym lub ochrony zdrowia. W listopadzie bardzo dobrze zachowywały się nasze pozycje w sektorze półprzewodników, pomogła nam również wyjątkowa siła Pfizera i Apple'a. Powoli zaczynamy się jednak przyglądać bardziej cyklicznym spółkom, które zostały szczególnie mocno dotknięte przez ostatnią korektę. Na przykład wiele podmiotów z ekspozycją na podróże i wypoczynek spędziło ostatnie 12 miesięcy w trendzie bocznym lub spadkowym. W średnim terminie podobają nam się również producenci dóbr kapitałowych. Wierzymy, że niskie zapasy, rosnące koszty pracy i silna pozycja bilansowa skłonią firmy do znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych. PAAN

Stabilizacja rentowności 10-latek

Krzysztof Bednarczyk

zarządzający, MetLife TFI

Nasze podejście inwestycyjne w funduszach dłużnych jest bardzo konserwatywne, dlatego MetLife Obligacji Skarbowych wyróżnił się w listopadzie na tle grupy niewielką stratą 0,9 proc. przy średniej 2,4 proc. pod kreską. Mówiąc w skrócie, wynik ten to efekt odpowiedniego zarządzania tzw. duration portfela. Fundusz nie miał ekspozycji na papiery zagraniczne, skupiamy się na krajowym rynku. Co więcej, nie inwestowaliśmy w obligacje emitowane przez PFR czy BGK, emitowane w ubiegłym roku w ramach rządowego wsparcia monetarnego gospodarki. Dziś wyceny tych obligacji urealniają się. Inwestujemy głównie w obligacje WZ o krótkim okresie zapadalności, a także papiery korporacyjne największych emitentów. Przewiduję, że na grudniowym posiedzeniu dojdzie do podwyżki stopy referencyjnej w Polsce o 75 pkt baz., a kolejna podwyżka czeka nas w styczniu. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich w kolejnych miesiącach powinny stabilizować się w przedziale 3,3–3,4 proc. i raczej nie wzrosną trwale powyżej pułapu 3,5 proc. PAAN