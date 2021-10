Pytania do... Karola Ciuka

Jest to fundusz funduszy, a strategia opiera się na inwestycjach w obligacje notowane w dolarze amerykańskim. Ekspozycję na tego typu aktywa uzyskujemy dzięki obecności w portfelu zagranicznych funduszy zarządzanych aktywnie. Portfel można podzielić na trzy części. Pierwsza składa się z amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, tzw. investment grade. Jest to część portfela o niższym ryzyku kredytowym, choć bardziej wrażliwa na zmiany rentowności. Druga część to papiery korporacyjne o wyższym ryzyku kredytowym i ratingu spekulacyjnym, czyli tzw. high yield, głównie amerykańskie, choć w niewielkim stopniu także europejskie oraz z rynków wschodzących. Pozostała część to obligacje skarbowe z rynków wschodzących, wyemitowane w dolarze, reprezentowane przez bardzo liczną grupę krajów o zróżnicowanym ratingu kredytowym. Jeśli chodzi o rentowności, pierwsza ze wspomnianych części portfela daje możliwość uzyskania nieco ponad 1 pkt proc. ponad rentowność amerykańskich obligacji skarbowych o analogicznym terminie zapadalności. Druga część, tj. high yield, to oczywiście papiery narażone na wyższe ryzyko kredytowe, ale średnio o ponad dwa razy wyższej rentowności niż pierwsza, tj. około 5 proc. Jeśli chodzi zaś o rynki wschodzące, to rozstrzał jest tu ogromny i zależy oczywiście od danego kraju. Ekspozycja jest zarówno na niżej oprocentowane obligacje o ratingu inwestycyjnym i dłuższym terminie zapadalności, jak i high yieldy o krótszym okresie do wykupu. Ważnym elementem strategii jest brak zabezpieczenia walutowego, zatem wycena jednostki w PLN zależy też od zmian notowań dolara względem złotego. Ryzyko walutowe trzeba więc brać pod uwagę.