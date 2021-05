Co roku w mediach finansowych przewija się odwieczny giełdowy motyw: „sell in May and go away", co ma oznaczać, że w maju (na ogół zakłada się, że raczej na początku maja, choć są też inne wersje) należy sprzedać akcje i z gotówką w portfelu przeczekać aż do końca października (stąd pochodzi też inna nazwa tego zalecenia: „Halloween effect").