Polska jest atrakcyjnym rynkiem

Po pierwsze, w krótkim terminie konsekwencją pandemii są na pewno niskie stopy procentowe, negatywnie wpływające na rentowność banków. Po drugie, kryzys nie miał tak negatywnego wpływu na rynek kredytowy, jak się obawialiśmy. Rok temu banki powszechnie zakładały, opierając się na doświadczeniach z poprzednich kryzysów, że pandemia doprowadzi do wyraźnego pogorszenia jakości portfeli kredytów. Skutkiem było zawiązywanie rezerw na odpisy z tego tytułu. Obecnie wydaje się, że straty kredytowe nie będą duże. Trzeba jednak pamiętać, że częściowo jest to efekt szybkiej reakcji rządów i banków centralnych. Gdy ta pomoc zostanie zakończona, wypłacalność części przedsiębiorstw się pogorszy. Trzeba to monitorować. Po trzecie, pandemia, jak każdy kryzys, zmusza banki do przemyślenia modeli biznesowych. Efektem są takie decyzje jak nasza o wycofaniu się z działalności detalicznej w niektórych krajach. Po czwarte, pandemia przyspieszyła cyfryzację usług bankowych. Ten trend widzieliśmy już wcześniej, ale kryzys gwałtownie zwiększył oczekiwania klientów banków dotyczące tego, co i jak szybko powinno się dać załatwić bez wizyty w placówce, jak również ich chęć korzystania z usług cyfrowych.