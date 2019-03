Rosną wydatki spółek na tabor

Szczególnie duże inwestycje taborowe realizuje PKP Cargo, drugi co do wielkości kolejowy przewoźnik towarów w UE. W 2018 r. planował wydać na różne przedsięwzięcia około 1 mld zł. W zdecydowanej większości miały dotyczyć modernizacji i zakupu taboru kolejowego. Ostatecznie wyniosły 894,1 mln zł. Ile to będzie w tym roku, spółka nie ujawnia. Krzysztof Losz, rzecznik PKP Cargo, informuje jedynie, że do najważniejszych projektów należą obecnie m.in. zakupy wagonów (platform) do przewozu kontenerów. W trakcie są dwa przetargi na dostawę 1156 platform w latach 2019–2022. Drugi kluczowy kontrakt obejmuje zakupy lokomotyw. PKP Cargo zakontraktowało dostawę pięciu lokomotyw elektrycznych wielosystemowych Siemensa. – Trzy pojazdy będą dostarczone w tym roku, a dwa – w 2020. Te zakupy pochłoną łącznie prawie 680 mln zł – mówi Losz. Grupa w tym i kolejnych latach planuje dalsze inwestycje w tabor. Będą one miały zarówno charakter odtworzeniowy, jak i rozwojowy. PKP Cargo na razie nie chce podawać szczegółów dotyczących ubiegłego roku i planów na ten rok. Z ostatnich danych wynika, że na koniec września dysponowało prawie 2,4 tys. lokomotyw i 64,5 tys. wagonów.