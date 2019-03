Kolejny etap gry o tron w Kijowie

Według amerykańskich depesz dyplomatycznych ujawnionych przez portal WikiLeaks w 2006 r. Jurij Łucenko, ówczesny ukraiński minister spraw wewnętrznych, mówił ambasadorowi USA, że miało dojść do aresztowania Olega Turczynowa, ówczesnego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, powiązanego w tamtych czasach z Tymoszenko. Turczynow miał zostać aresztowany za zniszczenie 20 tomów akt dotyczących kryminalnej działalności rosyjskiego mafiosa Siemiona Mogilewicza i jego rzekomych związków z Tymoszenko. Mogilewicz kontrolował dostawy gazu na Ukrainę poprzez RosUkrEnergo i oligarchę Dymytro Firtasza. Do zatrzymania Turczynowa jednak nie doszło. W późniejszych latach Tymoszenko wraz z Putinem wyeliminowała Firtasza z gazowego interesu (za co ten się zemścił, wspierając w wyborach prezydenckich w 2010 r. Wiktora Janukowycza, który wsadził potem Tymoszenko do więzienia za korupcję przy umowie gazowej z Rosją). Były prezydent Wiktor Juszczenko oskarżał Tymoszenko w 2011 r., że zawierała korzystne dla Rosji umowy gazowe w zamian za wsparcie dla jej kampanii wyborczej. W 2015 r. dziennikarze rosyjskiej edycji „Forbesa" napisali, że kampania wyborcza Tymoszenko w 2010 r. była finansowana m.in. przez rosyjski bank VEB, który robił to na polecenie Putina. We wrześniu 2012 r. ukraiński deputowany, generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Hryhoryj Omelczenko stwierdził, że Tymoszenko została w lipcu 1995 r. zwerbowana w Moskwie przez rosyjskie służby specjalne. Omelczenko był wcześniej współpracownikiem byłej pani premier. Nie przedstawił żadnych dowodów na swoje słowa, ale podejrzenia dotyczące Tymoszenko co jakiś czas wracają. Istnieje np. teoria, że obalenie prezydenta Janukowycza podczas rewolucji na kijowskim Majdanie w 2014 r. miało służyć temu, by Putin zainstalował Tymoszenko jako nową prezydent Ukrainy. Plan jednak nie wypalił, bo Turczynow i inni bliscy współpracownicy odwrócili się od wypuszczonej z więzienia byłej premier, a jej powrót do polityki nie zelektryzował elektoratu.