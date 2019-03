Rynek premium to nie tylko Warszawa

Jak pokazują badania KPMG, sami polscy milionerzy najchętniej wydają pieniądze na luksusowe samochody – aż 15,5 mld zł w zeszłym roku, a także odzież i akcesoria – 2,9 mld zł. Do 2023 r. te obszary mają wzrosnąć do odpowiednio 26,4 mld i 4,1 mld zł. Nieruchomości znalazły się na trzecim miejscu listy z wyceną 1,3 mld zł. Analitycy przyznają, że właściwie należałoby się poruszać w zakresie 1,3–3,5 mld zł – definicja luksusowych nieruchomości nie jest bowiem ściśle określona nawet przez samych deweloperów. Przyjmując za podstawę 1,3 mld zł, KPMG spodziewa się, że do 2023 r. rynek urośnie do 3,9 mld zł.