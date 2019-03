Wyniki amerykańskich korporacji – sześć faktów

Oczywiście do takiego standardowego P/E można mieć spore zastrzeżenia. Gdyby zyski miały spadać (w scenariuszu głębszego spowolnienia gospodarczego), to spadek mianownika we wzorze wymusiłby wzrost P/E. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia nieraz, a najbardziej spektakularnym przypadkiem był rok 2009, gdy spadek kwartalnego zysku niemal do zera wywindował P/E do niebotycznych poziomów. A przecież intuicyjnie akcje były wtedy tanie, a nie drogie.