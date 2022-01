Style inwestycyjne to dużo więcej niż tylko „growth” i „value”

Podział na „wzrost" i „wartość" to najbardziej tradycyjne i zakorzenione w finansowym świecie podejście do tematu tzw. stylów czy też „czynników" w inwestowaniu w akcje. Czasem te dwa pojęcia są traktowane na zasadzie wzajemnego przeciwieństwa („growth" to rzekomo zaprzeczenie „value"), ale według nowoczesnej klasyfikacji (np. stosowanej przez firmę MSCI – jej dane posłużyły nam do stworzenia zamieszczonej obok tabeli) przydział do poszczególnych grup odbywa się wg odmiennych kryteriów. „Wzrost" to spółki, które cechują się relatywnie szybkim wzrostem (historycznym i oczekiwanym) zysku na akcję i sprzedaży. Z kolei „wartość" to spółki wyróżniające się relatywnie niskimi wskaźnikami wyceny typu cena/zysk, cena/wartość księgowa czy też wysoką stopą dywidendy.