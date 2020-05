Co ma bezrobocie wspólnego z wojnami handlowymi?

To, że wpisały się w to wszystko bardzo słabe kwietniowe odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego w Europie, to czysty zbieg okoliczności, bo akurat coś zupełnie innego frapowało inwestorów. To, co teraz niepokoi rynki finansowe, a co w żaden sposób nie zostało jeszcze zdyskontowane (czyli analogicznie jak to miało miejsce z pandemią ponad dwa miesiące temu), to strach przed wybuchem nowej odsłony wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Chinami. Wojny handlowej z koronawirusem w tle.