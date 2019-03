Spokojny tydzień na warszawskiej giełdzie

Z pozytywnymi zaskoczeniami mieliśmy do czynienia w przypadku polskich odczytów gospodarczych. Mocno trzyma się sprzedaż detaliczna, wspierana przez – w dalszym ciągu – wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń i niską inflację. Również dalsza część roku dla spółek z nastawieniem na polskiego konsumenta pozostaje optymistyczna. Konsumpcja prywatna może być w dalszej części roku wspierana, poza wymienionymi czynnikami, przez obietnice dalszej stymulacji fiskalnej oraz możliwe złagodzenie zakazu handlu w niedzielę. Pozytywne otoczenie gospodarcze widoczne jest również w wynikach spółek z sektora handlu detalicznego oraz w ich dość optymistycznych prognozach na 2019 r. O większym zaskoczeniu mogliśmy mówić w kontekście lutowych wyników produkcji przemysłowej, która wzrosła rok do roku o 6,9 proc., wobec oczekiwań na poziomie 4,8 proc. Jest to o tyle zaskakujące, że wyniki indeksu PMI wskazują na utrzymujące się spowolnienie w sektorze. Rozdźwięk pomiędzy danymi z Markit PMI a GUS ulega rozszerzeniu. W przyszłości można oczekiwać zrównania tych dwóch zmiennych, patrząc na dane historyczne, pytanie, czy nastąpi to poprzez wzrost wskazań PMI, czy spadek dynamiki polskiej produkcji.