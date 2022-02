Duże było w styczniu bezpieczniejsze

Na krótszą metę można spekulować, że wzorzec zachowania cen akcji z 2008 roku nadal może być użyteczny. W jego ramach luty może być w miarę spokojny, w marcu nadeszłoby jeszcze jedno straszenie (spadki indeksów poniżej styczniowych dołków), a potem gdy Fed wreszcie zdecyduje się na pierwszą podwyżkę stóp, odbicie cen akcji trwające do maja i osiągające poziomy nieco wyższe niż ostatnie. Potem, wiadomo, „sell in May, go away on holiday". Zanim taki hipotetyczny wzrost cen akcji po marcowej podwyżce stóp Fedu nastąpi, fajnie byłoby zobaczyć jakieś bardziej znaczące oznaki pesymizmu polskich inwestorów indywidualnych, bo na razie ostatnie odczyty (-3 pkt proc. tydzień temu i -3,4 pkt proc. obecnie) jakoś nie zachęcają z kontrariańskiego punktu widzenia do rzucania się do zakupów akcji.