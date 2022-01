Po Fed czas na odreagowanie?

Jeżeli uczestnicy rynku liczyli na zaskoczenie, Rezerwa Federalna zaskoczyła, tylko zamiast pozytywnego zaskoczenia było negatywne, ponieważ – używając slangu makroekonomistów – trudno było sobie wyobrazić bardziej jastrzębiego szefa Fed. Jeremy Powell powiedział, że od marca będą zaczynać podwyżki stóp i będą kontynuować na każdym kolejnym posiedzeniu. Wyłączając emocje, uważam, że stało się to, co miało się stać, czyli w obliczu wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w środowisku bardzo mocnego rynku pracy (spadająca stopa bezrobocia czy malejąca liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, ale też i rosnąca liczba wakatów czy dynamiczny wzrost stawki godzinowej) jest optymalnym otoczeniem do podnoszenia kosztu pieniądza. Nieco przekornie napiszę nawet, że na szczęście Fed w końcu ogłosił normalizację polityki monetarnej, co zdaje się być uwzględnione w cenach, do czego przekonuje mnie analogia do 2018 r. Na początku 2018 r. S&P 500 spadł blisko 10 proc. w obawie o normalizację polityki Fed, aby w kolejnych miesiącach wejść na nowe maksima. Dopiero zasygnalizowanie trzech podwyżek w 2019 r. spowodowało listopadowo-grudniowe tąpnięcie o blisko 20 proc., czyli umowną granicę bessy. Warto dodać, iż aktualnie S&P 500 spada blisko 10 proc. od historycznego maksimum. Aby jednak bardziej zobrazować sytuację, warto podnieść kwestię cofnięcia Nasdaq o blisko 20 proc. od zeszłorocznego szczytu, co ma większe znaczenie w segmencie spółek wzrostowych.