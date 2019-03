Prawo: Zmiany na krajowym rynku obligacji

Resort finansów chciałby także wystandaryzowania dokumentacji emisji, co jest zresztą kwestią od lat podnoszoną w środowisku. Obecnie każdy oferujący obligacje ma własne preferencje w zakresie przygotowywania dokumentacji, co może utrudniać ich porównywanie i wychwytywanie niestandardowych zapisów. MF zdaje sobie sprawę, że liczba inwestorów skłonnych przeglądać wszystkie dokumenty emisyjne jest niewielka, dlatego chce obligatoryjnego przygotowania tzw. one-pagera, na którym znalazłby się skrót najważniejszych informacji. MF chce, by jego sporządzenie było obowiązkiem ustawowym, podobnie jak prezentacji podsumowującej warunki emisji i sytuację emitenta, która towarzyszyłaby emisjom kierowanym do inwestorów indywidualnych. SRRK zwraca też uwagę na „odwieczny" problem związany z wyborem i działaniem administratora zabezpieczeń, który winien reprezentować obligatariuszy, ale opłacany jest przez emitenta.