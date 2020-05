Zagranica pozbywała się amerykańskich skarbówek

- Najwięcej obligacji USA pozbyły się Arabia Saudyjska, Brazylia oraz Indie - podsumował Jon Hill, strateg BMO Capital Markets. Jego zdaniem państwa te musiały sprzedać amerykański dług, by bronić kursów swoich walut. Stan posiadania Arabii Saudyjskiej obniżył się o 25,3 mld US do 159,1 mld, co było najniższym poziomem od dwóch lat.

Najwięcej amerykańskich obligacji miały Chiny i Japonia. W przypadku tych państw w marcu sytuacja zmieniła się w relatywnie niewielkim stopniu. Japonia zwiększyła swój posiadania o 3,4 mld USD do 1,27 biliona USD, natomiast Chiny miały amerykańskie papiery o wartości 1,08 bln USD, o 10,7 mld mniej.