Galerie wciąż w kropce. Drastyczny spadek obrotów i odwiedzin

– Te wyniki świadczą o tym, że Polacy lubią centra handlowe, i o silnej potrzebie powrotu do normalności – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute. – Choć to optymistyczny prognostyk na przyszłość, to z oceną zmian zwyczajów i nawyków zakupowych oraz trendów musimy się wstrzymać minimum kilkanaście tygodni – zastrzega.