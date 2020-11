Abris przejmuje sieć Scanmed

Jak pan ocenia zaangażowanie prywatnych firm z sektora ochrony zdrowia w walkę z pandemią?

Nie chciałbym mówić w imieniu całej branży ani kogokolwiek oceniać. Na pewno są liczne przykłady jak mocno wszyscy wspieramy system ochrony zdrowia. Pandemia poddaje go ciężkiej próbie. Jako Scanmed czujemy się częścią tego systemu, dlatego od początku pojawienia się COVID-19 angażujemy się w walkę z koronawirusem w wielu różnych formach. Nie czekaliśmy na odgórne wytyczne, tylko sami wyszliśmy z taką inicjatywą w porozumieniu z innymi przedstawicielami sektora prywatnego. W naszych szpitalach zapewniliśmy miejsca dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, a także z rozpoznanym zakażeniem, w tym stanowiska intensywnej terapii.

Widzi pan jasne światełko w tunelu?

Dla nas w tym trudnym dla wszystkich okresie bardzo ważne jest by nie zapominać o pacjentach z innymi chorobami niż COVID-19. Dlatego przy zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności, tam gdzie jest to możliwe i potrzebne, kontynuujemy leczenie i diagnostykę. To jest niezwykle ważne w wielu schorzeniach i chorobach przewlekłych. Wierzę, że proces normalizacji niebawem nadejdzie za sprawą upowszechnienia szczepionek, jednak zanim to nastąpi, przed nami jeszcze wiele wyzwań. Mamy wspaniały zespół i jesteśmy przygotowani, aby stawić im czoła.

Czy wejście kapitałowe Abrisu zmienia waszą strategię?

Unikalną cechą Scanmed jest różnorodność i kompleksowość naszej oferty – jesteśmy obecni zarówno w segmencie ambulatoryjnym jak i szpitalnym, zarówno prywatnym jak i publicznym. Będąc częścią Grupy Life Healthcare mieliśmy dotychczas niepowtarzalną okazję do czerpania z doświadczenia dużego branżowego gracza, dzięki któremu rozwijaliśmy narzędzia i procesy wspierające jakość świadczonych usług medycznych takie jak monitoring kluczowych wskaźników klinicznych. Inwestycja Abris w Scanmed to dla nas prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie dużego potencjału spółki, a także gwarancja dalszego stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Pozyskanie nowego inwestora to bez wątpienia dobra wiadomość dla naszych pracowników i pacjentów. Mogę ich zapewnić że wszystkie nasze szpitale i przychodnie będą działały i rozwijały się nadal pod marką Scanmed. Dotychczasowe inwestycje funduszu Abris w sektorze ochrony zdrowia obejmowały m.in. sektor innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu. Fundusz poza doświadczeniem w branży dostarczy nam wsparcie w inwestycjach. Transakcja wzmocni Scanmed i pozwoli na dalszą realizację ambitnej strategii. Dziękuję Abris za zaufanie, jakie pokładają w spółce i jej zespole. Dziękuje również doradcom, w szczególności PwC i DLA Piper, bez których transakcja w tym trudnym okresie nie doszłaby do skutku.