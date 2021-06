Urteste startuje z ofertą

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są w trzech projektach. Najbardziej zaawansowanymi są Panuri (rak trzustki) oraz Easy-Test (rak prostaty). Celem pierwszego projektu jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka trzustki, zaś celem projektu Easy-Test jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Obecnie w ramach obud projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie czułości i swoistości testów względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty. Celem trzeciego projektu - Finder (13 celów diagnostycznych) - jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. - Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria – wyjaśnia Grzegorz Stefański, prezes Urteste.