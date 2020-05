Mercator Medical notuje rekordy przez koronawirusa

W I kwartale grupa zanotowała 202,8 mln zł przychodów - o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA na poziomie 35,3 mln zł to o 43 proc. więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,6 mln zł to dwa razy więcej, niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych.