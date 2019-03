Medicalghorithmics szuka swojej szansy

– W 2018 r. wyniki finansowe grupy były poniżej naszych oczekiwań pomimo inwestycji w sprzedaż, marketing i nowe produkty. Pociągnęło to za sobą spadek wyceny Medicalgorithmics na GPW. W związku z tym prowadzimy pogłębione analizy możliwości zmiany modelu sprzedaży w USA, których głównym celem jest przywrócenie dynamiki wzrostu przychodów. Choć zdajemy sobie sprawę, że w początkowej fazie zmiana ta może nie wspierać wyników finansowych spółki, to wiele wskazuje, że jest to jedyna droga do osiągnięcia średnio- i długoterminowych celów rozwojowych – ocenia Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics.