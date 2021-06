Analiza poranna - Wysoka inflacja ma być tylko przejściowa

Wręcz przeciwnie, niedługo po publikacji danych inwestorzy z Wall Street ruszyli do kupowania akcji. Wiązało się to z przyczynami wyższego odczytu - tych bowiem należy upatrywać w elementach przejściowych. W maju najsilniejsze wzrosty cen odnotowano w odmrażanych branżach czy obszarach związanych ze wzrostem mobilności. Jako przykład można podać usługi gastronomiczne czy ceny samochodów używanych. To sugeruje, że w kolejnych miesiącach sytuacja powinna stopniowo wracać do normy, a dynamika cen spadać. W maju inflacja wzrosła do 5.0% r/r z 4.2% r/r w kwietniu i mediany prognoz rynkowych na poziomie 4.7% r/r. Szanse na materializację takiego scenariusza powinny oddziaływać w kierunku utrzymania status quo przez Fed w najbliższym czasie, co z kolei powinno wspierać popyt na ryzyko w średnim okresie.