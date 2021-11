Mateusz Urban, ekonomista z Oxford Economics: Złoty zbyt tani, a obligacje zbyt drogie

To nie jest prawda. Po pierwsze, wokół funduszy i ich roli narosło wiele mitów. Gospodarczo one są bardzo ważne. To na transferach z UE zbudowaliśmy nasze rezerwy walutowe, bo rząd otrzymane z UE euro wymienia w NBP na złote. Te rezerwy zwiększają stabilność finansową Polski. Po drugie, fundusze wspierają nasze inwestycje publiczne. Według moich wyliczeń odcięcie Polski od tych pieniędzy sprawiłoby, że inwestycje publiczne zmalałyby o około 25 proc. i to przy założeniu, że rząd rozwinąłby programy wspierania inwestycji. Stałoby się tak, bo przez to, jakie wydatki wspiera i jak one są rozliczane, UE wymusza na rządzie i samorządach trzymanie się określonego harmonogramu i inwestowanie w określone projekty, zwłaszcza takie, które są niesamowicie ważne dla naszego średnioterminowego wzrostu.