Saxo Bank: Sześć najważniejszych kwestii dla inwestujących w akcje

W IV kwartale do czasu paniki Fed akcje amerykańskie zdążyły spaść o 20%, przy czym największe straty odnotowały akcje o najdłuższym czasie trwania, takie jak wysoko wyceniane akcje spółek technologicznych. Podobnie jak w 1998 r., wiara w Fed przyczyniła się do hossy, która umożliwiła odrobienie strat. Czy obecnie Fed stała się zakładnikiem rynków finansowych ze względu na głęboką finansjalizację dzisiejszej gospodarki? Być może, jednak Fed nie jest w stanie dostrzec tego, czego nie widzą rynki. Jak już wskazywaliśmy wcześniej, Fed powinna zwracać większą uwagę na rynki finansowe w sytuacji, gdy mamy do czynienia z końcówką cyklu koniunkturalnego. Jednak luzowanie polityki może oznaczać ryzyko finansowej bańki spekulacyjnej w odniesieniu do aktywów o dłuższym czasie trwania (akcje spółek technologicznych, nieruchomości, private equity, venture capital, dzieła sztuki, wino et cetera). Z drugiej strony oznacza to, że może nastąpić ostatni wzrost cen światowych akcji, zanim impreza się zakończy.