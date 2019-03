Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: Ocena rynkowej sytuacji na podstawie 9 wykresów

Nie zawsze te reakcje są jeden do jednego. Rok temu dolar był słaby, a MSCI EM spadał. Od grudnia dolar jest w fazie trendu bocznego z lekkim wskazaniem na niedźwiedzie i MSCI EM zyskał już 12 proc. To dużo. I w tym kontekście nie dziwi ostatnia korekta. Grunt, że w ujęciu długoterminowym bessa została zanegowana. Teraz kluczowy wydaje się okrągły poziom 1000 pkt. Ostatnie cofnięcie jest dość płytkie, co sugeruje, że strona popytowa jest silna. Przypominam poza tym, że kilka banków zakładało w swoich scenariuszach na ten rok umocnienie na rynkach wschodzących, co też dobrze wpisuje się w to, co obserwujemy.