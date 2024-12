Jak sprawdziła się strategia Noble Securities na 2024 r. publikowana rok temu?

Patrząc po spółkach, które wskazywaliśmy, że mogą się dobrze zachować w 2024 r., to w czasie obwiązywania strategii średnio wzrosły one o 23 proc., w porównaniu ze zmianą WIG o 6 proc. Część typów to były superstrzały, jak CCC, Elektrim czy XTB. Były też spółki, na które wskazywaliśmy, a one zawiodły, ich kursy spadły. Oceniając tak portfelowo, to wynik był przyzwoity. Zaskoczył nas słabszy rynek pierwotny. Jest szansa, że w drugim półroczy 2025 r. rynek pierwotny może się ożywić.

Jakie przyjęliście główne założenia do strategii inwestycyjnej na 2025 r.?

Zakładamy stabilizację dynamiki naszego PKB w rejonie 3–3,5 proc. rok do roku. To umiarkowany wzrost. Otoczenie makro powinno nam sprzyjać. Stopa bezrobocia jest na niskim poziomie. Wyniki finansowe spółek wchodzących do indeksu WIG mogą się poprawić o ponad 20 proc. Niektóre firmy wydają nam się drogie, ale widzimy, że mogą poprawić wyniki pod koniec 2025 r. To ograniczało liczbę Top Sell i zachęcało do szukania spółek polecanych do kupna. Widzimy na naszej giełdzie sporo spółek umiarkowanie tanich. Jednak ryzyka globalne mogą niektórych inwestorów wstrzymywać z decyzjami. Być może objęcie prezydentury w styczniu przez Donalda Trumpa będzie punktem przegięcia.

W strategii zakładacie obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 1 pkt proc. w 2025 r. i o 1 pkt proc. w 2026 r.

Tak. Takich cięć się spodziewamy, chociaż strategia wyszła przed wystąpieniem prezesa Adama Glapińskiego i jego dość mocnym zwrotem w narracji co do stóp. Wydaje nam się, że kontynuacja obniżek stóp procentowych przez EBC i Fed będzie zachęcała do podobnych ruchów przez nasze władze monetarne.

Oczekujecie zmiany WIG w 2025 r. w zakresie między minus 5 a plus 15 proc. Bardziej prawdopodobny jest wzrost indeksu czy spadek?

Zakładamy, że dobra koniunktura na rynkach bazowych (USA) z pewnymi wahaniami będzie się utrzymywać przez większą część 2025 r. Prognozujemy, że z 80-proc. prawdopodobieństwem wahania WIG zmieszczą się między 75 tys. a 90 tys. pkt. Być może indeks pokona nawet szczyt z maja 2024 r. To scenariusz bazowy.