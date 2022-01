Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: WIG20 może zaskoczyć na plus

Waluta pozwala porównać różne kraje. Zobaczmy zachowanie rubla rosyjskiego do dolara. Pomimo wysokich notowań ropy naftowej i gazu rubel się osłabiał. To pokazuje awersję do ryzyka i niepewność związaną z koncentracją wojsk rosyjskich na granicy Ukrainy. To też miernik niepewności w regionie. Złoty też się osłabia w stosunku do dolara, tak samo forint węgierski. Widać odpływ kapitału w regionie. Plusem jest to, że ta niepewność jest w cenach. Na dniach okaże się, czy wystarczająco. Za chwilę ruszą zimowe igrzyska olimpijskie. Prezydent Xi Jinping poprosił Putina o spokojne zachowanie w ich trakcie. Zobaczymy, czy sygnał od kluczowego klienta Rosji zostanie wysłuchany.